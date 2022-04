Al Teatro Aurora lo spettacolo "Uomini sull’orlo di una crisi di nervi"

Venerdì 29 aprile secondo appuntamento per la rassegna "Il Teatro nei Quartieri" promossa dall’Assessorato al Decentramento e organizzata da Modus Teatro. Alle ore 20.45 al Teatro Aurora a Borgo Venezia, va in scena la compagnia veronese Estravagario Teatro con lo spettacolo "Uomini sull’orlo di una crisi di nervi", una irresistibile commedia di Rosario Galli con la regia di Alberto Bronzato. È la storia di quattro amici che da anni si vedono tutti i lunedì attorno ad un tavolo da poker, per giocare e per raccontarsi le proprie vite e i propri problemi. Uno spettacolo della moderna società che mette a nudo le debolezze degli uomini e il loro controverso rapporto con le donne.

Per l’occasione, sempre al Teatro Aurora, alle 18.30, lo scrittore Galli presenterà al pubblico il suo ultimo romanzo "L’amico imperfetto". Una storia coraggiosa e a tratti irriverente che si muove sui binari del romanzo psicologico. Con la rassegna ‘Il Teatro nei Quartieri’, dopo due anni di pandemia, il teatro ritorna in mezzo alla gente, nei quartieri e nelle periferie, con un programma che comprende tutti i generi, dalla commedia dell’arte a quella brillante contemporanea, dal cabaret ai monologhi, dal teatro canzone a quello dialettale. Per questa speciale edizione della ripartenza è stata pensata una doppia programmazione, che si articolata sia in primavera che in autunno.

Informazioni e contatti

Come di consueto tutti gli spettacoli della rassegna sono gratuiti sino ad esaurimento dei posti disponibili, che si devono prenotare sul sito www.ilteatroneiquartieri.it. Per informazioni è possibile chiamare il 340 5926978 o scrivere una email a info@modusverona.it.

Sul palco il divertimento va a braccetto con la solidarietà e lo spettacolo di venerdì 29 sarà dedicato all’Unione italiana lotta distrofia muscolare – UILDM, a cui si potrà devolvere un’offerta libera.