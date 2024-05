Unòrsominòre. Live at Roof Garden Hotel Corte Ongaro

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Sabato 25 maggio il Roof Garden dell’ Hotel Corte Ongaro ospiterà unòrsominòre, progetto solista di Emiliano Merlin. Veronese di origine, Emiliano è ricercatore dell’Istituto Nazionale di Astrofisica presso l’Osservatorio Astronomico di Roma. Polistrumentista, ha fondato i Lecrevisse, band di indie rock psichedelico.

Le canzoni composte sono caratterizzate da un’identità precisa, colta, nella composizione come nella scrittura. La parte strumentale ha un ruolo rilevante in ogni canzone ed è ben stratificata, la voce di Emiliano ha una timbrica notevole, che dà valore all’insieme. I testi sono diretti, urgenti, colti, allo stesso tempo intimisti ed esistenziali, allo stesso tempo razionali ed emotivi. È cantato il presente, con la rabbia dell’attivismo ed il disincanto dell’osservazione. Emiliano suonerà in inedita formazione a due assieme a Matteo Del Vecchio, alternandosi e scambiandosi strumenti acustici ed elettrici.

Inizio concerto: ore 21.30.

Info e prenotazioni allo 0458204260 e a info@corteongaro.it