Unlocked 2022, la rassegna di teatro autunnale di Casa Shakespeare

Unlocked 2022 è la rassegna di teatro autunnale di Casa Shakespeare presso il Teatro Satiro Off, situato nel quartiere Filippini, in Vicolo Satiro 8 a Verona.

L'apertura della rassegna sarà il 26 ottobre al Teatro Camploy con la produzione di punta di Casa Shakespeare del 2022: "Shelley, naufragio e processo" che ha debuttato in prima nazionale il 20 luglio a Viareggio, in occasione dell’anniversario del ritrovamento del corpo del poeta Percy Shelley sulla spiaggia viareggina. E "anniversario" inteso nel senso di "celebrazione", "omaggio", passa come un filo rosso all'interno di questa rassegna autunnale di Casa Shakespeare, sempre più luogo di una drammaturgia, di una parola che coniughi e declini tradizione e novità.

Così non solo Shelley fra le ricorrenze omaggiate, ma anche il compunto ricordo dei 30 anni dagli attentati che costarono la vita a Falcone e Borsellino (avvenuti il 23 maggio e il 19 luglio del 1992) in "C’era una volta un giudice … anzi no, due!" di Cast e i 100 anni dalla nascita del più importante intellettuale italiano della seconda metà del Novecento, Pier Paolo Pasolini, in "Pig Band" di Theama Teatro. Sia nel caso dell’omaggio a Falcone e Borsellino che in quello a Pasolini c’è un altro filo che corre e unisce, quello del sangue e della responsabilità civile, nel costante e doveroso tentativo di far memoria, di portare testimonianza soprattutto per i più giovani.

Ed ecco i ragazzi, infatti, ben "rappresentati" in due diversi allestimenti: uno legato alla guerra vista da un ragazzo ("Pesche miracolose" di Teatro Invito) e l'altro sulla ricerca dell'immagine perfetta da parte dei teenagers ("Perfetta" di Tib Teatro).

Sull’invenzione letteraria, sulla creazione "a partire da", invece, si muovono "Finzioni" da Borges, con Gruppo Teatro della Creta di Roma, e "La neve di William", giunto al suo secondo capitolo, sorta di feuilleton teatrale sulla complicata, affascinante questione di un passaggio di Shakespeare in Italia.

Grazie poi alla prima circoscrizione di Verona, Casa Shakespeare sarà nuovamente presente al Teatro Camploy con "Otello", il 25 novembre ad ingresso libero, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulla donna.

Ma Casa Shakespeare non perde di vista nemmeno ciò che l'ha connotata in questi ultimi due difficili anni pandemici, cioè la ricerca costante di un’altra dimensione teatrale, che abbini tradizione e ricerca tecnologica. Ecco perciò "Family Game" proposto da Teatro Metastasio di Prato, con Visori a 360°, per attore e spettatori chiamati a diventare parte integrante dell’azione scenica; in scena uno dei nomi della prosa italiana degli ultimi anni e della fiction televisiva: Alessandro Averone.

In questo senso, la modalità online con videocamera a 360°, frutto del percorso svolto con il progetto Streaming Drama sostenuto dalla Regione Veneto, consentirà anche a chi non può muoversi da casa di partecipare (ed intervenire a fine spettacolo).

Gli spettacoli verranno proposti in serale e in matinée per le scuole, in modalità in presenza per 60 persone al massimo e online.