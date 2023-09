Unlocked 2023: abbonamento al Teatro Satiro Off

Dieci spettacoli in abbonamento: 6 realtà teatrali e due nuove produzioni. Casa Shakespeare presenta al Teatro Satiro OFF la terza edizione della rassegna teatrale del Teatro ospitato: UNLOCKED. Quest’anno la rassegna teatrale si declinerà in due differenti percorsi che copriranno tutto l’autunno, protraendosi da ottobre fino all’inizio vero dell’inverno, che dalle nostre parti coincide con il dicembre da Natale, che come sempre vedremo di vivere in maniera diversa, alternativa, al punto d’essere misteriosa: REVISIONE DEL MITO E MYSTERIOUS, IL TEATRO DEI MISTERI.



«Siamo lieti di presentare la serie di spettacoli che mettono in scena alcune delle compagnie teatrali più interessanti e innovative del panorama nazionale. I 10 spettacoli si terranno presso il Teatro Satiro OFF di Verona dal 19 ottobre al 23 dicembre 2023 ore 19.30 e al Teatro Camploy per due date esclusive in serale ore 21».

Acquista l’abbonamento agli spettacoli per UNLOCKED 2023 al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/unlocked-rassegna-teatrale-del-teatro-ospitato/217246. Una volta acquistato invia il tuo ticket a info@casashakespeare.it per ricevere le notifiche dell’evento.

CALENDARIO SPETTACOLI:

19/10 “Antonio e Cleopatra” al Teatro Camploy ore 21 – Revisione del mito (Casa Shakespeare – Verona)

26/10 “LACK” al Teatro Satiro OFF ore 19:30 – Mysterious (Lacorte, Tessari – Padova)

9/11 “Acarnesi di Aristofane” al Teatro satiro OFF ore 19:30 – Revisione del mito (Gruppo della Creta – Roma)

16/11 “Lear e il suo matto” al Teatro Satiro OFF ore 19:30 – Revisione del mito (Teatro Invito – Lecco)

21/11 “Antigone dei barconi” al Teatro Camploy ore 21 – Revisione del mito (Casa Shakespeare – Verona)

30/11 “Clitennestra, i morsi della rabbia” al Teatro Satiro OFF ore 19:30 – Revisione del mito (THEAMA TEATRO – Vicenza)

7/12 “Maria, o l’amore o la voce” al Teatro Satiro OFF ore 19:30 – Revisione del mito (Sarah Biacchi – Roma)

14.15.16.17/12 “La neve di William” al Teatro Satiro OFF ore 19:30 – Mysterious (Casa Shakespeare – Verona)

23/12 “C’era due volte un cuore” al Teatro satiro OFF ore 19:30 – Mysterious (TIB Teatro – Belluno)

Informazioni e prenotazioni a info@casashakespeare.it Sito web: casashakespeare.it Casa Shakespeare gode per la realizzazione delle proprie attività artistiche 2023 del patrocinio del Comune di Verona, della Provincia di Verona e della Regione Veneto. Cena convenzionata con Osteria Dogana Vecia da contattare privatamente al +39 377 426 0417.

