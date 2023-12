"Univr Natale in musica" con Fondazione Arena: concerto di Natale in ateneo aperto alla cittadinanza 

In vista del prossimo Natale, l’Università di Verona organizza, in collaborazione con Fondazione Arena e con la partecipazione del Coro dell’Ateneo, organizza un concerto per la comunità accademica, aperto alla cittadinanza. “Univr Natale in musica” è in programma il 19 dicembre, alle 18, nell’aula magna del Polo Zanotto. Un’occasione di incontro, per scambiarsi gli auguri di buone feste.

Protagonista musicale del pomeriggio sarà Fondazione Arena di Verona, con il soprano Daria Masieroe il tenore Ivan Magrì, artisti italiani dalla carriera internazionale, impegnati in arie e duetti d’opera accompagnati al pianoforte da Federico Brunello, maestro di Fondazione Arena. Il programma comprende Un bel dì vedremo da Madama Butterfly, in occasione del centenario della scomparsa di Giacomo Puccini, autore anche di Tosca, di cui sarà eseguito il duetto fra Tosca e Cavaradossi dal primo atto e l’aria E lucevan le stelle. Celebre è l’aria Ebben, ne andrò lontana da La Wally di Alfredo Catalani, così come Questa o quella, ballata da Rigoletto di Giuseppe Verdi. Sul finale le note del brindisi Libiamo ne’ lieti calici, da La Traviata di Verdi, come felice augurio per il Natale e omaggio alla Pratica del Canto Lirico in Italia, appena inserita da UNESCO nella lista del Patrimonio Immateriale dell’Umanità.

Il concerto sarà aperto dal Coro dell’Università di Verona diretto da Marcello Rossi Corradini con la partecipazione di studentesse e studenti del Liceo delle scienze umane e musicale Montanari di Verona. In programma il canto gregoriano d’Avvento O Come, O Come Emmanuel, il canto tradizionale natalizio What child is this? elaborazioni di Sally DeFord. A seguire, Sweet day da Three Elizabethan Partsongs, Serenade to Music, Let all the world in every corner sing da Five Mystical Songs. Sul palco del polo Zanotto Elisabetta Dambruoso, soprano, Maria Giuditta Guglielmi, mezzosoprano, Piero Facci, baritono, accompagnati da Fabio Pupillo al flauto ed Eleonora Wegher al pianoforte con la direzione del Maestro Rossi Corradini.

L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.