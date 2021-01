Giornata della Memoria: l’ateneo di Verona propone due videoconferenze

Anche quest’anno l’impegno dell’università di Verona in occasione della Giornata della Memoria si rinnova con due appuntamenti. “Con voce altrui: l’intertesto francese nell’opera di Primo Levi” si terrà il 21 gennaio, alle 9, e sarà a cura di Rosanna Gorris, docente di Letteratura francese; “Storia, memoria e antisemitismo”, conferenza con Anna Foa, introdotta da Renato Camurri, docente di Storia contemporanea in ateneo, è in programma il 28 gennaio alle 17.

Il primo incontro, inserito nel seminario “Intrecci” del dipartimento di Lingue e letterature straniere, sarà una la lezione “a porte aperte” in cui verranno analizzati i riferimenti testuali alla letteratura francese presenti nell’opera di Primo Levi. Questi richiami ai colleghi scrittori hanno aiutato l’autore a raccontare l’indicibile scempio dei campi di concentramento, comprovando la realtà dello sterminio e denunciandola come crimine all’umanità, indelebile dalla memoria umana. Un altro seminario conferma l’impegno della docente, “L'alphabet de la Shoah. Memoria e narrazione”, portato avanti dal 2014 e che quest’anno si svolgerà ad aprile.

Protagonista della videoconferenza “Storia, memoria e antisemitismo”, in programma giovedì 28 gennaio, sarà la storica Anna Foa, docente di Storia moderna all’università La Sapienza di Roma e grande esperta della Shoah. L’incontro sarà introdotto da Renato Camurri e gli interventi saranno intervallati dalla lettura di alcuni brani di scrittori o testimoni della Shoah a cura dell’attrice veronese Rosanna Sfragara.

I saluti istituzionali saranno portati da Olivia Guaraldo, delegata del Rettore al Public engagement e alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, e Arnaldo Soldani, direttore del dipartimento di Culture e civiltà.

È possibile seguire gli eventi in diretta dal sito di Contemporanea o sul canale Youtube di ateneo.