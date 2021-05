Il programma completo degli eventi promossi dall'università dal 5 al 7 maggio 2021

Il calendario settimanale degli appuntamenti promossi dall'università dal 5 al 7 maggio 2021:



Mercoledì 5 maggio

- ore 9, incontro del ciclo “Wake up Italia! 14 video-dialoghi con 14 leader dell’economia e della società per i giovani e per far ripartire l’Italia. Ospite Alessandra Casarico docente di Scienza delle finanze all’università Bocconi di Milano che interverrà su “Il ruolo delle donne nell’economia oggi e nel futuro”. Sarà possibile seguire l’appuntamento in diretta video su Zoom, previa registrazione e sul canale YouTube dell’università.

- ore 17, webinar "L'essenza della cura, tra politica e società”. Luigina Mortari, docente di Epistemologia della ricerca quantitativa in ateneo presenterà il suo ultimo saggio “La Politica della cura” edito da Raffaello Cortina e pubblicato lo scorso 4 aprile. L’incontro rientra in Diffusioni: l’università incontra la città. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta live sul canale YouTube di ateneo.

Giovedì 6 maggio

- ore 16, webinar, "Green Deal europeo: come cambiare economie non sostenibili?", quarto appuntamento del ciclo d'incontri "Pillole di Sostenibilità". Si avranno gli interventi di Clauda Bazzani, ricercatrice in Economia ed estimo rurale e Giovanna Felis, docente di Microbiologia agraria in ateneo.

Venerdì 7 maggio

- ore 15, webinar, settimo modulo del ciclo "Riuso:stile o ciclo di vita? " , nell’ambito del progetto sulle competenze trasversali gestito dal Teaching and Learning Center del nostro ateneo. Tutte le informazioni per partecipare al seguente link. Si avrà l’intervento di Susanna Martucci, Ceo di Aliseasrl, con la moderazione di Silvia Cantele, docente di Economia aziendale di ateneo.

- ore 17, webinar “Esuli come innovatori”, lectio magistralis tenuta da Peter Burke (University of Cambridge). Porterà i saluti istituzionali Arnaldo Soldani, direttore del dipartimento di Culture e civiltà, introdurrà e coordinerà l’evento Renato Camurri, docente di Storia contemporanea. L’evento potrà essere seguito su zoom al seguente link.