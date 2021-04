Torna UniVerò, format promosso dall’ateneo scaligero in collaborazione con Esu Verona e con il sostegno di Unicredit. Non è però ancora il momento per realizzare il festival che tutti conosciamo: nell'attuale situazione di emergenza sanitaria, l’ateneo scaligero vuole mantenere vivo il collegamento tra università e mondo del lavoro con “Pillole di UniVerò: lo stato dell’arte”. Questo è un evento ‘spot’ che si inserisce nel solco, ormai quasi decennale, di UniVerò il festival del placement e che vedrà la partecipazione di rappresentanti di ordini professionali e di professionisti dell’area giuridica, di quella economica e, in generale, delle professioni collegate al mondo dell’impresa. “Pillole di UniVerò” sarà venerdì 16 aprile, dalle 14.30, dagli studi di Telearena, trasmesso in streaming sul sito del quotidiano L’Arena, e andrà poi in onda in prima serata sabato 17 aprile, alle 21.15, su TeleMantova, e domenica 18 aprile, alle 21.30 su TeleArena.

Con “Pillole di UniVerò: lo stato dell’arte” non saremo ancora arrivati al festival 2021, previsto per ottobre: il focus di queste Pillole è invece sul nostro territorio e si parlerà in modo specifico del mondo delle professioni all’epoca del Covid-19: ha ancora un senso tentare una carriera autonoma? C’è spazio, in questa fase, per essere imprenditori di se stessi? Univerò è sempre una vera bussola nell’orientamento nel mondo del lavoro. Anche quest’anno, come lo scorso, si tratterà di un evento in streaming. La scelta di organizzare un evento digitale, obbligata dalla situazione sanitaria, si è rivelata vincente, come confermano i numeri dello scorso anno, con più di 10mila persone raggiunte.

Interventi di prestigio anche per questo nuovo appuntamento. La presentazione dei contenuti sarà affidata a Tommaso dalla Massara, direttore scientifico del festival. Relatrici e relatori Luisella Altare, regional manager Nord Est UniCredit, Claudio Avesani, presidente della Camera Penale Veronese, Diego Begalli delegato del rettore al Trasferimento della conoscenza e rapporti con il territorio, Barbara Bissoli, presidente dell’Ordine degli avvocati di Verona, Massimo Dal Lago, partner PwC Italia. E ancora Nicola Marino, presidente Consiglio notarile di Verona, Alberto Mion, presidente dell’Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di Verona, Paolo Roffia, professore associato di Economia aziendale all’università di Verona, Lorenzo Sartori, presidente del consiglio provinciale di Verona dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e Antonio Zucchetti senior director - Group Internal Audit di Campari .

A condurre l’appuntamento sarà il direttore di TeleArena Mario Puliero. Durante la diretta streaming sarà possibile per il pubblico in collegamento porre domande via Whatsapp a cui gli ospiti risponderanno.

Info: https://www.univr.it/it/ univero.