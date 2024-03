L'Unione europea di fronte alla transazione digitale: intelligenza artificiale e diritti umani

Il Movimento Federalista Europeo della Valpolicella organizza una serata per parlare dell'Unione europea di fronte alla transazione digitale: intelligenza artificiale e diritti umani. Martedì 19 marzo alle 20.30 alla Baita delle Associazioni in Piazza Donatori di Sangue 1, Pedemonte. (dalla rotonda di Santa Maria di Negrar scendere verso Pedemonte. Dopo l'hotel Gran Can e prima del semaforo a sinistra c'è un grande parcheggio. La Baita si trova in fondo al parcheggio).

Parleremo con Massimo Contri, Direzione Nazionale MFE e Fabrizia Fabbro, federalista ed esperta di diritti umani. «L'evoluzione dell'intelligenza artificiale rappresenta un balzo in avanti molto importante per quanto riguarda la capacità delle macchine di raccogliere, elaborare e riformulare contenuti, immagini ed applicazioni. Le sue potenzialità possono incidere e cambiare in maniera importante molti aspetti della vita sia privata che lavorativa. L'AI apre enormi potenzialità di aumentare le capacità umane ma tuttavia porta con se rischi altrettanto grandi se, come tutte le tecnologie più potenti, non sarà correttamente regolata ed utilizzata».

L’incontro è aperto alla cittadinanza.

Per informazioni scrivere a mfevalpo@gmail.com.