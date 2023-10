Halloween: "Una serata spaventosamente divertente"

Dopo aver sorseggiato un bicchiere di veleno rosso sangue, inizio passeggiata da brivido al buio a Tomba accompagnati dalla strega Decadente fino a raggiungere un piccolo cimitero nascosto dove, girovagando di lapide in lapide ascolteremo storie di fantasmi e atrocità del passato. Zucche luminose aspetteranno i piccoli mostri per raccogliere i loro racconti spaventosi o barzellette da brivido. Continuando a barcollare si raggiungerà la casa del piccolo terribile Emortino che vive con un ragno gigante e offrirà a tutti un bicchiere di succo di zucca caldo. Per esorcizzare la paura, lungo il percorso urleremo una formula scacciafantasmi e mostri. Al termine...dolcetto o scherzetto?

Martedì 31 ottobre

Appuntamento ore 17.30 davanti al cimitero di Borgo Roma in Via Pasqualino Benedetti, 26p, 37135 Verona.

Guida: strega Decadente.

Riservato a ragazzi e ragazze dai 7 ai 10 anni che non hanno paura di niente.

Obbligo abbigliamento da Halloween.

Ogni partecipante dovrà portare un disegno, una barzelletta o una storiella terribilmente spaventosa.

Costo 15 euro a ragazzo - genitori gratis

Foto di Aurora Soldà che autorizza alla pubblicazione