"Una questione privata", monologo teatrale liberamente tratto dal romanzo di Beppe Fenoglio

Martedì 25 aprile - ore 21 - in occasione della Festa della Liberazione al Teatro Modus - piazza Orti di Spagna (Verona).

UNA QUESTIONE PRIVATA, monologo liberamente ispirato al romanzo di Beppe Fenoglio. Voce Margherita Sciarretta. Chitarra e sintetizzatore Alberto Brignoli. Ingresso 10 euro.

Il romanzo breve "Una questione privata", di Beppe Fenoglio fu pubblicato incompiuto e postumo nel 1963 è uno spaccato di storia, ovvero la guerra partigiana negli anni del secondo conflitto bellico. Il racconto inizia con i due giovani partigiani Milton e Ivan che camminano su una strada sterrata. Milton ad un certo punto vede in lontananza la villa della sua amata Fulvia, e decide di muoversi in quella direzione, incurante di uscire allo scoperto.

Il filo conduttore del racconto è il ricordo, la bellezza degli anni giovanili, l'alchimia dell'amore tra i giovani che si troveranno troppo in fretta catapultati in una realtà drammatica, la guerra, la quale non guarda in faccia i sentimenti ma li strappa via. Il giovane Milton è un ragazzo che insegue i suoi sogni, solitario come tanti ragazzi di oggi, amante della letteratura e della musica inglese, che si trova a dover vivere una vita non sua.

