"Una bottega delle slot", teatrodabar in scena a San Giovanni Lupatoto

Domenica 27 marzo al Cinema Teatro Astra il nostro Nicolò Sordo insieme a Enrico Ferrari e Michele Lonardi rileggono, riscrivono e trasformano "La bottega del caffè" di Carlo Goldoni in una sala slot. Il testo denudato dalle buone maniere e affrontato con sporca sincerità.

Domenica 27 marzo 2022 ore 21

Studio per... “Una bottega delle slot”

TeatroOFF - Altri Posti In Piedi

Cinema Teatro Astra Verona

Domenica 27 marzo, ore 21 al Cinema Teatro Astra, il TeatroDaBar trasforma, rilegge e riscrive La bottega del caffè di Carlo Goldoni. Nicolò Sordo, Enrico Ferrari e Michele Lonardi presentano Una bottega delle slot: "C’è stato un tentativo iniziale di fare un adattamento più vicino all’opera originale, ma non è venuto come volevamo – afferma Nicolò Sordo - e poi sono venuti a trovarci i nostri amici Leone (ex proprietario di una pompa di benzina), Mario Pizza (un pizzaiolo senza patente con il sogno di trasferirsi in Messico) e Lu Piang (un mitomane che crede di essere Lou Reed) e abbiamo preferito raccontare la loro storia, che ci riguarda più da vicino". Il caffè era la moda allora, come in ogni momento è di moda un cocktail, un ballo o una droga. I personaggi berranno caffè perché sono dei nottambuli e devono restare svegli per giocare. Ci sono i debiti, le bollette da pagare, l’ossessione del gioco e non c’è tanta voglia di scherzare. Ci vuole un pollo da spennare.

“La bottega del caffè” di Goldoni è un punto di partenza-pretesto – continua Enrico Ferrari - quello che rimane è l’interesse per la tematica del gioco d’azzardo e qualche caffè bevuto in piedi qua e là, ma sono più le birre dei caffè. La bottega del caffè è ora un distributore di benzina situato in una località turistica (ma comunque sperduta e desertica) del Veneto, con all’interno delle slot-machine". Un lavoro sul testo che cresce e si modifica grazie anche alla presenza di Michele Lonardi: "Non ci saranno separazioni di ruoli tra attori e musicisti, come non ce ne sono stati nel processo creativo. Il 27 marzo sarà un’ottima occasione per aprire ai nostri amici e al pubblico una tappa di lavoro dove possono ancora fare la differenza: sarà unprimo studio work in progress".

Nicolò Sordo continua a installare laboratori e performance con Teatro Da Bar, inarrestabile dopo la vittoria del 14° Premio Riccione “Pier Vittorio Tondelli”, il debutto al Romaeuropa Festival, l'interpretazione in I D O N T W A N N A F O R G E T di Bressan/Romondia dedicato alla fotografa statunitense Nan Goldin, la sua veste da interprete in Dissipatio F.G. l’autobiografia in versi di Fabio Garriba per la regia di Tommaso Rossi. Sordo è l'autore di Camminatori della patente ubriaca,vincitore del premio di drammaturgia “NdN Network” (2016) e portato in scena in tutta Italia, con un brillante debutto al Piccolo di Milano all’interno di Tramedautore, apprezzato da pubblico e critica. Lo spettacolo è stato realizzato a cura della Scuola Elementare del Teatro di Napoli con la supervisione di Davide Iodice. Come scrittoreNicolò martedì 29 marzo uscirà la riedizione, arricchita e aggiornata di Col Angeles (Jago Edizioni), un libro firmato con lo pseudonimo Niki Neve: "un alter ego che mi sono creato per poter scrivere questi racconti, che mi riguardano forse troppo da vicino, è il mio luogo di origine, Colà, un paese di villeggiatura sul lago di Garda che d'estate è assaltato dai turisti e d'inverno è lasciato a sé stesso". La musica è uno degli ambienti dove Nicolò si muove agevolmente: la sua collaborazione al fortunato Mother Afrika di Roberto Zanetti ed è di prossima uscita un concept che segue il filo di Col Angeles.

Informazioni e contatti

Cinema Teatro Astra, Via Roma 3b a San Giovanni Lupatoto.

Domenica 27 marzo 2022

ore 21

Verona

Biglietto unico 7 euro: https://ticket.cinebot.it/astra/

L'evento su FB: https://fb.me/e/1ot8JjKps