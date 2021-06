La rassegna di eventi a Verona “Un Parco per tutti – Parco Santa Teresa"

Nuova Acropoli Verona OdV, all’interno del Patto di Sussidiarietà “Un Parco per tutti – Parco Santa Teresa”, in collaborazione con il Comune di Verona e le cooperative e associazioni della Rete, propone “I colori del parco” che consiste in 13 eventi gratuiti al Parco Santa Teresa a partire dal 25 maggio fino al 28 settembre 2021. Queste giornate all'aperto con letture animate, letture recitate, prestito di libri attraverso la Bibliomobile, percorsi musicali, pulizie ecologiche, piccoli lavori di manutenzione del verde e dell’arredo urbano hanno come obiettivo di coinvolgere giovani e adulti del quartiere come protagonisti nell’organizzazione di iniziative al parco, risvegliando così il senso di cittadinanza.

Oltre agli incontri quindicinali si propongono intrecci culturali e non mancheranno le Feste dedicate a tutta la cittadinanza: una giornata dedicata alla disabilità e a settembre la Festa di tutti i colori. La finalità del progetto è di combattere le disuguaglianze all’interno del parco, alimentare la conoscenza, l’unione e l’integrazione delle varie etnie e dei frequentatori del parco. La scelta del titolo I colori del parco è data dal fatto che ogni elemento del parco, sia parte della natura che i frequentatori dello stesso, lo colorano rendendolo vivo.

Gli eventi nel dettaglio

I 13 appuntamenti, sempre nel rispetto della normativa anticovid accompagneranno la cittadinanza in un percorso animato da queste 4 tematiche:

Il viaggio

La natura

Le fiabe

L’amicizia

Negli appuntamenti quindicinali sarà presente al parco la nostra Bibliomobile una struttura mobile su tre ruote delle dimensioni di 80cm X 120cm con 12 scomparti a comparsa. Con la collaborazione del sistema delle Biblioteche del Comune di Verona mettiamo a disposizione oltre 100 libri per tutte le età con un servizio di prestito e consultazione.

Alcune date previste, che potranno variare a seconda delle necessità dettate dall’emergenza sanitaria:

25 maggio

8 e 22 giugno

6 e 20 luglio

3, 17 e 31 agosto

14, 25 e 28 settembre

Per maggiori informazioni e per conoscere le modalità di partecipazione è possibile rivolgersi, previo appuntamento, all’associazione dal lunedì al giovedì dalle 19 alle 21, presso la sede in via Merano 17 (borgo Roma – traversa di via Scuderlando). È possibile contattarci tramite sms, telegram e whatsapp al numero 380 7689599 – info@nuovaacropoli.it – parco@nuovaacropoli.it – www.parcosantateresa.it

Il progetto

L’Organizzazione di Volontariato Nuova Acropoli Verona, presente da 35 anni in città, ha dato il via ad un progetto che ha l’obiettivo di offrire nuove proposte socio-culturali anche in aree decentrate della città, spesso ai margini della vita cittadina. Stiamo vivendo un momento storico molto particolare in cui c’è sempre maggior necessità che uomini e donne, di tutte le età, si mettano in gioco generosamente al servizio della nostra città e dei suoi abitanti. Nel popoloso e multietnico quartiere di Borgo Roma, nella prima periferia della città, ci siamo chiesti “come possiamo essere utili, lì dove necessita? Come possiamo coinvolgere la cittadinanza affinché ad ognuno venga data l’opportunità di sentirsi protagonista ed essere parte attiva nella costruzione di un mondo nuovo e migliore?”.

Da queste domande è nato un patto di sussidiarietà con il Comune di Verona, in collaborazione con associazioni e cooperative sociali del territorio: un patto in cui ciascuna realtà coinvolta si impegna a proporre e realizzare, nel centrale Parco Santa Teresa, non solo un luogo fisico accogliente e ricreativo ma soprattutto uno spazio in cui la cittadinanza possa incontrarsi e diventare protagonista. Questi presupposti hanno portato, in questi ultimi mesi, alla realizzazione di numerose iniziative: dalle animazioni per i più piccoli ai laboratori creativi per grandi e bambini, dai laboratori musicali alla promozione della lettura attraverso la nostra “Bibliomobile” che mette a disposizione 100 libri, video e documentari del sistema biblioteche del Comune di Verona per tutte le età!

