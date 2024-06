"Un-Lock: music digital marketing, come sono cambiate le regole del gioco"

Siamo entusiasti di annunciare il secondo appuntamento di "Un-Lock", format esclusivo di incontri progettati per professionisti e appassionati del mondo digitale. Il 14 giugno dalle 18.00 alle 20.00, "Un-Lock" esplorerà l'intrigante tema delle tecnologie emergenti e del marketing digitale che stanno rivoluzionando l'industria della musica. Questo evento offre un'opportunità unica di apprendere dalle esperienze di Giorgio Zampollo, Digital marketing manager di Sony Music Italy, che condividerà approfondimenti esclusivi su come la musica si stia adattando all'ecosistema digitale.

Attraverso talk e workshop interattivi, i partecipanti potranno approfondire argomenti come:

- La trasformazione delle dinamiche dei progetti musicali negli ultimi dieci anni.

- Le principali KPI da considerare nelle campagne di marketing musicale.

- La valorizzazione dei progetti musicali attraverso i social media e attività offline.

- Lo sviluppo delle piattaforme social e DSP e il loro impatto sulla visibilità degli artisti.

- Nuove forme di comunicazione promozionale, come i podcast.

- Le strategie più efficaci per la promozione e la valorizzazione di uscite discografiche.

- Case study di successo e differenze nella promozione di artisti emergenti e affermati.

- Consigli pratici su come promuovere al meglio un'uscita attraverso un caso ipotetico.

Il programma:

17:30 Welcome

18:00 Meetup & Workshop

19:30 Aperitivo offerto e chiacchiere



"Un-Lock" non è solo un'opportunità di apprendimento, ma anche un'occasione per il networking di alto livello. Potrai entrare in contatto con altri professionisti del settore, scambiare idee e costruire collaborazioni in un ambiente esclusivo e stimolante. Ti invitiamo a unirti a noi per questa straordinaria edizione di "Un-Lock", dove l'innovazione e l'esclusività si incontrano per offrire un'esperienza indimenticabile nel mondo del marketing musicale.

Segna la data sul calendario, completa l’iscrizione qui, o manda una mail a project@event-lab.it per richiedere un invito di partecipazione, e preparati a sbloccare nuove opportunità e strategie nel campo del music digital marketing.