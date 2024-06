Verona Beat presenta al Teatro Romano l'evento "Umberto Smaila & Friends"

Martedì 18 giugno spettacolo, divertimento e tante risate per l'evento celebrativo in onore della carriera di Umberto Smaila al Teatro Romano di Verona. «Sarà un’occasione per me irripetibile per riunirmi agli artisti che più mi sono stati vicini. Saliranno sul palco per cantare e divertirsi insieme e deliziarci con qualche chicca del loro repertorio a conferma che l’amicizia in fondo è una delle poche certezze della nostra vita. Vi aspetto Umberto», ha fatto sapere l’artista che, con un video messaggio postato nei giorni scorsi sui suoi canali social, ha lanciato ufficialmente la data veronese. L'evento è patrocinato dalla Provincia di Verona.



Insieme ai Gatti di Vicolo Miracoli al gran completo, Diego Abatantuono, Ale e Franz, Marco Masini, Valeria Marini, Fiordaliso, Jimmy Ghione, Nino Formicola, Graziano Galatone, Edoardo Vianello, Davide Rampello, Edoardo Vianello, Cristiano Galatone, Nino Formicola e molti altri, ripercorreremo i momenti più belli e significativi dello spettacolo italiano unico” ha proseguito Smaila. L'evento è stato patrocinato dalla Provincia di Verona.

Dalle 21 alle 23.59 musica, sketch e uno show unico. Parte del ricavato andrà all’associazione senza scopo di lucro, UILDM di Verona, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare.

Per info e prenotazioni: https://www.ticketone.it/ artist/umberto-smaila/.