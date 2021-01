Il Teatro Stabile del Veneto presenta "Ucci! Ucci! Pollicino e altre fiabe"

"Ucci! Ucci! Pollicino e altre fiabe" su Backstage il 6 gennaio 2021 dalle ore 15 e fino a mezzanotte sulla piattaforma backstage del Teatro Stabile del Veneto. Festeggiamo l'Epifania in compagnia di Stivalaccio Teatro che vi propone lo spettacolo "Ucci! Ucci! Pollicino e altre fiabe"...tra orchi affamati, streghe, e bambini astuti, faremo un salto indietro nel tempo, quando le storie venivano raccontate davanti al caminetto, o a letto prima di addormentarsi.

Due bambini, Emilio e Susanna, vivono la paura in modo diverso. Entrambi hanno ascoltato il racconto della fiaba di Pollicino e, nel buio della loro stanza da letto, s’immaginano l’arrivo dell’Orco. Emilio è terrorizzato mentre Susanna è eccitata e pronta ad affrontare il terribile mostro. L’importante è non dormire, per non farsi cogliere impreparati! Ma come fare? Per non addormentarsi le provano di tutte ma con scarsi risultati. Poi l’idea! L’unica cosa che può tenerli svegli è la paura stessa!

