U got game - Torneo di basket 4v4

Torna lo U GOT GAME (quarte edizione), Torneo di basket 4v4 a tutto campo della durata di una settimana. Dal 24 al 29 Giugno al campo da basket all'aperto di via aldrighetti (in caso di maltempo palazzetto di Soave) si affronteranno 16 squadre maschili e 8 squadre femminili in un appassionante torneo.

Ci saranno ospiti speciali come Valentina Vignali ed ex giocatori della Scaligera Basket. A contorno tanti spettacoli. Dunk Italy, Bikeflip e Slowmotion faranno vedere le loro doti da freestylers, Icy Dance School accompagneranno i cantanti Blackson e Lil Mile. Non mancheranno cibo, bevande ma soprattutto tanto divertimento!