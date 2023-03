Al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda la commedia noir "Tutta colpa di Eva"

Ambientato in una raffinata ed elegantissima galleria d’arte, "Tutta colpa di Eva" si sviluppa come un giallo hitchcockiano dove riconoscere vittime e carnefici risulta impossibile tenendo incollato lo spettatore col fiato sospeso fino all’ultima battuta. Lo spettacolo di Ippogrifo Produzioni sarà presentato sabato 11 marzo, ore 21, al teatro Dim di Castelnuovo del Garda per la rassegna di prosa organizzata dal Comune e Fondazione Aida.

La trama contiene accenni a tutti quei reati che solo negli ultimi anni hanno assunto forma giuridica: stalking, mobbing, discriminazioni di genere. Ma l’autore Alberto Rizzi lo fa raccontandoci una "storia": una storia tout court, di una pièce, di un giallo, di una commedia noir. Una storia scevra di ogni forma di cliché che affronta il tutto senza moralismi. Parlare di violenza sulle donne oggi è, purtroppo, attuale e tristemente “ordinario”. Farlo attraverso questo spettacolo così variegato e originale, potenzia il messaggio di fondo: la violenza è intorno a noi e spesso non sappiamo vederla.

Regia di Alberto Rizzi, con Carlotta Francescon, Chiara Mascalzoni, Alberto Mariotti e Alberto Rizzi.

Biglietti prosa: intero 15 euro, ridotto 12 euro.

Info e prenotazioni: 045/6115110 - 328-9628725 / info@dimteatrocomunale.it - www.dimteatrocomunale.it.