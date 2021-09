Ultima grandiosa Turandot di Puccini all'Arena di Verona Opera Festival

Anche la quinta e ultima recita di Turandot si avvia verso il tutto esaurito. La fiaba musicale per eccellenza, con la ricca tavolozza orchestrale di Puccini, rivive all’Arena di Verona con immagini da sogno e un cast di prestigio: a cominciare dalla protagonista Elena Pankratova, soprano russo che debutta in Anfiteatro come principessa di gelo dopo i consensi raccolti in tutto il mondo nel repertorio drammatico, da Wagner a Bayreuth allo Strauss di Vienna, Berlino, Londra. A sfidarla nei panni del principe ignoto è il tenore turco Murat Karahan, specialista del ruolo e acclamato alla serata inaugurale del Festival 2021.

Turandot venerdì 3 settembre ? ore 20.45 Arena di Verona

Con loro è la Liù del soprano spagnolo Ruth Iniesta, cui spettano alcune delle pagine liriche più memorabili dell’opera, accanto a Timur, padre del protagonista e re spodestato, interpretato dal basso Giorgio Giuseppini. Eccezionali artisti si cimentano anche nei ruoli di fianco, come le “tre maschere”, ministri della Cina creata da Adami e Simoni dalla fiaba di Gozzi, con il baritono Biagio Pizzuti come Ping e i tenori Matteo Mezzaro e Marcello Nardis rispettivamente come Pang e Pong, l’Imperatore Altoum di Carlo Bosi e il Principe di Persia di Riccardo Rados. Completa il cast il Mandarino dell’ucraino Viktor Shevchenko.

L’estremo capolavoro di Puccini è rimasto incompiuto dalla prematura scomparsa del compositore: è qui eseguito attingendo dall’ormai tradizionale finale del collega Franco Alfano, creato sotto lo sguardo vigile di Arturo Toscanini, che tenne l’opera a battesimo nel 1926.

Turandot è messa in scena grazie anche alle immagini digitali del Museo d’Arte Cinese ed Etnografico di Parma, che si integrano con il video-design scenografico realizzato in collaborazione con D-wok. Il Maestro Francesco Ivan Ciampa guida i complessi artistici areniani: l’Orchestra, il Coro preparato da Vito Lombardi e le voci bianche di A.d’A.Mus. dirette da Marco Tonini.

Ultima recita di Turandot nel Festival 2021. Pochi posti disponibili .

Dal 6 agosto, per l’accesso all’Arena di Verona si applicano gli obblighi di legge che prevedono l’EU Digital Covid Certificate (“Green Pass”) o altra certificazione. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito web all’indirizzo https://www.arena.it/it/arena-di-verona/info-covid.

Informazioni e contatti

Per informazioni e biglietti: www.arena.it? e canali social Facebook, Twitter, Instagram e YouTube #inarena

Biglietteria:

Via Dietro Anfiteatro 6/B, 37121 Verona

tel. (+39) 045 59.65.17 - fax (+39) 045 801.3287

biglietteria@arenadiverona.it - www.arena.it

Call center (+39) 045 800.51.51

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...