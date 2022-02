"Tulipani che passione!", la novità al Flover di Bussolengo

A Bussolengo l’incanto della fioritura e della raccolta dei tulipani. Un’esperienza semplice e naturale da non lasciarsi sfuggire. Una nuova tendenza che si sta diffondendo in tutta Europa, in particolare in Italia. A breve un campo fiorito con oltre 100mila tulipani di tantissimi colori potrà accogliere grandi e bambini che si perderanno alla ricerca dei fiori più belli da cogliere.

Il terreno in cui sono stati piantati i bulbi costituisce un'espansione del vivaio Flover e si trova in un luogo speciale, tra le colline moreniche dell’entroterra gardesano: una bellissima terrazza sulla Valdadige con una splendida vista sul Baldo e sui forti di Pastrengo.

Qui sarà possibile scegliere e raccogliere di persona i tulipani, circondati da una distesa coloratissima di fiori. Durante il percorso si potranno raccogliere tutti i tulipani che si vorranno, magari trovando qua e là qualche sorpresa per aggiungere un'esperienza all’esperienza.

Informazioni e contatti

Web: https://www.flover.it.