A Peschiera del Garda lo spettacolo "Tu sei bellezza" tra rock, danza moderna e momenti di riflessione

Immaginate sullo stesso palcoscenico un frate francescano minore e dei musicisti e ballerini professionisti. Di certo un’immagine inusuale, eppure si tratta di un gruppo che porterà in scena uno spettacolo ormai rodato il prossimo sabato alla Caserma di Artiglieria di Peschiera del Garda. Nome del gruppo e titolo dello spettacolo è “Tu sei bellezza”. Ideatore Fra Matteo Della Torre, “inquilino” da poco meno di un anno del Santuario della Madonna del Frassino.

Con lui musicisti e ballerini per uno show che di certo ha pochi eguali. Brani rock e danza moderna si alterneranno a momenti di riflessione. Obiettivo, riscoprire la bellezza che è in noi. Una sorta di progetto di evangelizzazione a tempo di musica. «Quella che faremo insieme sabato sera è sarà esperienza importante», spiega Fra Matteo. «Vogliamo metterci in ascolto delle nostre emozioni e lo faremo attraverso due linguaggi potentissimi. Da una parte la musica rock e dall’altra la danza moderna».

Un connubio atipico. E di atipico c’è anche il ruolo dello spettatore. «Gli spettatori non saranno osservatori passivi - spiega Fra Matteo - ma man mano che lo spettacolo andrà avanti verranno coinvolti fino a farne parte». Il target? «È uno spettacolo adatto a tutti: giovani, adulti, bambini anziani», assicura Fra Matteo.

Lo spettacolo ha già girato tutta Italia. Uno spettacolo per cui ci vuole coraggio: «Serve coraggio per guardarsi dentro - dice Fra Matteo - e anche per mettersi in gioco e per farsi toccare dalle proprie emozioni. Eppure, se si impara a farlo, si potrà scoprire qualcosa di veramente bello. È questo quello che succederà sabato alla fine dello spettacolo». Partecipare per credere. “Tu sei bellezza” è parte della stagione teatrale estiva di Peschiera del Garda.