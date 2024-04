La Graticcia approda al Teatro Camploy di Verona con lo spettacolo "Tu Lei Lui"

Dopo il clamoroso successo di qualche settimana al Teatro Gresner con Clan-Destini, che ha divertito più di 1000 spettatori, La Graticcia torna ad incontrare il pubblico veronese. L’appuntamento è fissato per sabato 13 alle 21 e domenica 14 Aprile alle 16.30 presso il Teatro Camploy nell’ambito della rassegna del Comune di Verona.

«Per l’occasione – dichiara Vit – abbiamo voluto proporre "Tu Lei Lui", una commedia che sta avendo un grandissimo successo e che da un anno manca in città. Siamo una realtà giovane e ad ogni replica nuovo pubblico ha l’occasione di incontrarci per la prima volta, vogliamo sfruttare il palco del Camploy per proporre una commedia che non ha mai partecipato a rassegne comunali e che sicuramente regalerà una serata di divertimento».

La commedia che prende le mosse dal teatro inglese per poi incontrare, tra equivoci e menzogne, la comicità più travolgente del teatro popolare veneto, è stata selezionata nel circuito del Festival Nazionale “Sipario d’Oro” di Rovereto, risultando tra le più gradite dal pubblico. Dopo il debutto nel gennaio 2022, "Tu Lei Lui" continua ad essere replicata con successo anche fuori dalla provincia veronese.

«Questa commedia vede in scena solo quattro attori, ma l’effetto che diverte il pubblico è il ritmo. Un ritmo talmente indiavolato da far perdere la testa ai personaggi che finiscono imprigionati in un castello di bugie. Lo spettacolo è “una macchina infernale”, alimentata dalle risate del pubblico, diretta a tutta velocità fino all’inatteso epilogo finale».

Info e prenotazioni: lagraticcia@gmail.com

Tu Lei Lui / foto ufficio stampa La Gratticcia