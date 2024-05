Truci Rock Fest: sette band live a Dossobuono

Saranno tre giorni tra musica e divertimento quelli del Truci Rock Fest, che si terrà da venerdì 7 a domenica 9 giugno negli impianti sportivi di Dossobuono (Vr). Nell'ampia area con ingresso da via della Maddalena, si esibiranno 7 band. Buona parte del ricavato della manifestazione, dedicata alla memoria dell'amico Corrado “Truci” Bompan, sarà donato in beneficenza. Al Truci Rock Fest suoneranno band selezionate da ArtCorner Management.

La serata di venerdì 7 giugno sarà chiusa dagli Orion, tribute band di rilievo dei Metallica. Il loro ruolino di marcia live è impressionante, così come la capacità di essere fedeli ai brani originari. Gli Endless Harmony apriranno la serata proponendo i potenti brani dell'ultimo album Emerge. Sabato 8 giugno la Nord-Sud-Ovest-Band farà rivivere le canzoni degli 883 e di Max Pezzali con un tributo che si preannuncia fedele. Prima di loro suoneranno i Do Re Fa Soul proponendo brani in stile soul e R&B e, ancora prima, i Kallaste romperanno il ghiaccio con il loro rock/pop originale in italiano, suonando brani estratti dal loro ep Terapia d'arte.

Domenica 9 giugno il Truci 2024 sarà chiuso dai Not Found, gruppo di cover rock che propone sia artisti celebri che altri un po' più ricercati (The Last Internazionale). Sempre sul rock, ma in veste acustica, si resta con i 3 Di Picche, che suoneranno prima creando armonie vocali ottime.

Apertura dei cancelli alle 18 con stand gastronomici operativi dalle 19. e tutto lo staff pronto a servire 3 birre diverse. Sabato 8 giugno pomeriggio l'associazione Ludobus – Lampi di gioco porterà giochi in legno per grandi e piccini, e gli stand saranno aperti già dalle 15 ma solo per bevande e gelati. Domenica 11 giugno partita di calcio tra i rappresentanti di due diverse zone di Dossobuono. Durante la manifestazione ci saranno tre banchi per la mostra del “Vinili e cd da collezione”, con centinaia di offerte da parte di Andromeda Relix, RockAt e Alberto Del Grande. Ingresso Libero.