Vernissage del nuovo trio italo sudamericano alla Vecchia Rama l'11 febbraio 2023. Sabato sera debutta un nuovo super trio formato dal cantante e chitarrista acustico flatpicker italo argentino Federico "Ciosi" Franciosi, con il bassista Bruno Bonarrigo ed il batterista Massimo Pizzano. Il vernissage della promettente formazione italo sudamericana di sabato (11/02) alle 21 alla Vecchia Rama di San Peretto di Negrar é organizzato dalla presidente dell’associazione Musica Viva Verona, Daniela "Dada" Benedini.

Ciosi è un valido chitarrista acustico dotato di una voce potente dalle timbriche che ricordano in qualche modo quelle di Nicolás Reyes dei Gipsy Kings nella reinterpretazione dei grandi maestri del folk americano bluegrass, country, blues, ballad ed evergreen. Il bresciano Bruno Bonarrigo, classe 1979, a quindici anni inizia a studiare il contrabbasso e, ancora adolescente, gli viene regalato il primo basso elettrico. Svolge attività didattica da ormai vent’anni. Dal 2008 fa parte della band di Cisco Bellotti, ex voce dei Modena City Ramblers. Massimo Pizzano é un batterista carpigiano del 1979, che inizia il suo percorso musicale a 12 anni. Dopo gli approfonditi studi con i più celebrati maestri, nel 2004 parte per Atlanta dove in otto mesi suona con la F.V.B. In un centinaio di concerti e registra un disco con il cantautore americano Sam Thacker. Nel 2007 Partecipa con Omar Pedrini a: Top Of The Pops, FesativalBar a Trieste, Chieti e Verona, Trl, Cd Live, Radionorma Battiti.

Per prenotare tel. 333 2051319.