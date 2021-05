Triduo e festa di San Filippo Neri 2021 a Verona

La Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri di Verona presenta i festeggiamenti per San Filippo Neri per l’anno 2021. Gli appuntamenti saranno da mercoledì 26 a domenica 30 maggio 2021. Si terrà, come ormai da anni, anche in questa situazione di emergenza sanitaria, la Festa in onore di San Filippo Neri, patrono del clero Veronese e compatrono della città di Verona, nella chiesa di San Fermo Minore di Brà ai Filippini in Via Filippini, 16. Vuole esser anche quest’anno un evento più ridotto, ma che non interrompe la buona tradizione.

Il programma

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO

Ore 10.30: Santa Messa all’altare di San Filippo

Ore 18: Solenne Vespro Maggiore accompagnato dalla “Schola Columbae” di Chiaravalle

Ore 20.30: Santa Messa solenne in rito antico accompagnata dalla “Schola Columbae” di Chiaravalle

GIOVEDÌ 27 MAGGIO

Ore 20.30: Santa Messa solenne presieduta da S.E.R. il Vescovo di Verona con la presenza delle autorità e animata dalla corale parrocchiale

VENERDÌ 28 MAGGIO

Ore 20.30: Santa Messa solenne animata dalla corale parrocchiale

SABATO 29 MAGGIO

Ore 17.45: Santa Messa solenne di chiusura del Triduo presieduta dal novello sacerdote padre Roberto Petissi. Al termine benedizione alla città di Verona con la reliquia del Santo. Anima la “Cappella Musicale San Filippo Neri”

DOMENICA 30 MAGGIO

Ore 20.30: Oratorio Grande Filippino in onore del novello sacerdote padre Roberto Petissi. Anima la “Cappella Musicale San Filippo Neri” con brani inediti tratti dal fondo musicale della Congregazione.

Informazioni e contatti

Per tutte le informazioni si invita a visitare il nostro sito www.oratorioverona.it o contattandoci telefonicamente al numero 045-8002823 oppure tramite e-mail all’indirizzo oratorioverona@hotmail.com.

