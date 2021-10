"Romance del Diablo", la magia di Astor Piazzolla nel tributo del grande sassofonista Marco Albonetti

Prezzo non disponibile

Il tributo del grande sassofonista Marco Albonetti, al Teatro Ristori sabato 16 ottobre alle 18.30, per il centenario della nascita del compositore argentino, con "Romance del Diablo".

L’eccezionale concerto è un tributo ad Astor Piazzolla, nel centenario della sua nascita, indiscusso narratore della rivoluzione della musica strumentale del secondo novecento, capace di far dialogare tango, musica classica, jazz e canzone popolare in uno stile ricco di sfumature, allo stesso tempo popolare ed universale. Nella sua sensibilità sonora, il compositore argentino, ha saputo mescolare le influenze di una terra sfaccettata, unendole in una sonorità unica fatta di sogni e nostalgie degli emigranti.

La rivoluzione musicale di Piazzolla, sarà amplificata nella sua magia da Marco Albonetti, uno dei più grandi sassofonisti al mondo e profondo conoscitore dell’argentino, che accompagnato dall’Orchestra Filarmonica Italiana proporrà i capolavori del grande compositore.

‘Romance del Diablo’ è un viaggio affascinante nel mondo del nuevo tango attraverso diversi momenti della composizione artistica di Astor Piazzolla.

Il programma della serata si alternerà tra “Cuatro estaciones porteñas”, le quattro stagioni di Buenos Aires, risposta argentina al capolavoro vivaldiano, “Libertango”, “Años de soledad”, “Oblivion” e “Romance del diablo”, che dà il titolo allo spettacolo.

Brani che dalla originaria veste cameristica per cinque elementi, saranno eseguiti in una più ampia formazione orchestrale con la parte del bandoneón trascritta per il sassofono, strumento che con la sua duttilità e i suoi chiaroscuri diventa l’appassionata voce narrante del programma. Un concerto magico che, seguendo la partitura di Piazzolla, si muoverà su territori diversi: sonorità liriche e intense, atmosfere malinconiche e sofferte e afflati cinematografici.

Un concerto tributo ad un autore della musica internazionale unico e rivoluzionario, che ha saputo superare i confini e le barriere tra generi e popoli, un artista e cittadino del mono che con la sua musica continua a parlare di contaminazione e libertà, toccando le corde più profonde dell’anima dell’ascoltatore.

‘Romance del Diablo’ è il miglior modo per festeggiare i cent’anni del grande rivoluzionario del tango Astro Piazzolla.

