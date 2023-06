Torna il Très court International Film Festival al Museo di storia naturale

Arriva a Verona la 25esima edizione del "Très Court - International Film Festival". Il festival dei cortometraggi torna, dopo anni di assenza nella nostra città. Questo evento di portata mondiale sarà organizzato dall’Alliance Française Verona il 7 giugno 2023 alle ore 16.30 a Palazzo Pompei, nella Sala Ruffo presso il Museo di Storia Naturale.

La rassegna del meglio della produzione audiovisiva mondiale propone dei film in un formato che va all’essenziale. Si tratta di video di durata inferiore a 4 minuti in lingua originale (francese, inglese, spagnolo), sottotitolati in italiano, che rappresentano la migliore e soprattutto la più breve produzione audiovisiva dell’anno.

A questo evento pomeridiano del 7 giugno presso il Museo, si aggiungono tre proiezioni speciali mattutine per il Liceo Maffei (9 giugno), il Liceo Fracastoro (8 giugno) e l’ITES Einaudi (5 giugno). Tutti gli spettatori saranno coinvolti in modo attivo. Al termine della proiezione verranno invitati a votare i migliori cortometraggi. Sarà cosi assegnato il premio del pubblico globale.

L'entrata alla manifestazione del festival internazionale dei cortometraggi al museo di Storia Naturale, il 7 giugno 2023, alle ore 16.30, è gratuita.

Info: https://trescourt.com/