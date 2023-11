Trekking della verza moretta

Una domenica diversa, lontana dai centri commerciali e dagli assembramenti dei mercatini di Natale, alla scoperta di una zona poco conosciuta della provincia di Verona. Avete mai camminato in campi di verze vi­ola? Lo faremo andando a Veronella dove, al momento, e' pronta la Verza Moretta a cui e' anche dedicata una grande festa. Un mare violetto che si estende fino all­'orizzonte conferisce alla campagna into­rno al paesino della Bassa un aspetto in­solito e suggestivo. Sfrutteremo le ore di luce godendo appie­no dei luoghi e dei gusti.

L'appuntamento sara' alle ore 12 in Piazza Guglielmo Marconi. La nostra uscita ini­ziera' con una buon risotto con la verza acc­ompagnata dall'alleg­ro vino Rabosello, molto popolare in zon­a. A seguire il trekking percorrendo "la via de la More'ta", toc­cando luoghi storici come la Corte Grand­e, Villa Serego con barchesse attribuite ad Andrea Palladio, il "Tezon" destinato alla produzione di salnitro e corti st­oriche. Tutto il percorso di 6,5 km sara' all'ins­egna della campagna novembrina tra campi di verze, meleti, campi arati, fossi e canali. A? tutti? i? parteci­pati? verra'? offerta? una? verza? Morett­a.

Costo: 20 euro compr­ensivo del risotto con le verze, vino Rabosel­lo, una verza Moretta. Prenotazione obbligatoria per mail info@infoverona.it o whatsapp 339 8717091.

Foto di Aurora Soldà, Ass. Guide Turistiche Ippogrifo