Trekking tra gli ulivi: una passeggiata guidata in Valpantena

Passeggiata guidata in Valpantena, meno nota, ma altrettanto bella della Valpolicella, durante la raccolta delle olive. Percorso ad anello di 9 km con partenza da Grezzana. Dopo una breve visita della località si inizierà lungo un percorso leggermente ondulato su strade sterrate tra gli oliveti per una spettacolare vista sulla vallata. Sosta nel borgo di Sezano per la visita dell'antico Monastero Olivetano.

Al termine visita in un frantoio e degustazione di olio con bruschette, pasta di oliva, pomodorini sott'olio e olive. A tutti i partecipanti verrà anche regalata una confezione da 250ml di olio extra vergine d'oliva. Appuntamento il 7 novembre 2021.

Informazioni e contatti

Prenotazione obbligatoria per mail: info@infoverona.it oppure whatsapp al 339 8717091.

Web: https://www.facebook.com/ippogrifoguide.

