Le colline di Giulietta: trekking delle Torricelle

Trekking guidato ad anello, adatto a tutti, di 10 km dolcemente ondulati. Percorreremo sentieri nella natura, alla scoperta di tracce del passato e con viste mozzafiato. La camminata prevede la salita con funicolare sul Colle di San Pietro per ammirare Verona dall’alto, la sosta ad una delle quattro Torri Massimiliane che hanno dato il nome alle Torricelle, la camminata lungo la Castellana, chiamata così perché univa vari castelli sulla dorsale della Valpantena, di cui godremo una bellissima vista.

Costeggeremo mura medievali, veneziane e austriache che hanno fatto diventare Verona città Unesco nel 2000. Soste sono previste anche alle Fontana del Ferro e di Sommavalle. Infine visiteremo i resti di una domus romana del I secolo dopo Cristo rinvenuta in Valdonega, piccola interessante valle, famosa anche per le cave di pietra " gallina" e per le "lasagne", strade di collegamento ai vari forti austriaci. Lungo il percorso è prevista una sosta per il pranzo al sacco.

Domenica 26 marzo, appuntamento ore 10 in Via Fontanelle Santo Stefano 12, davanti alla stazione della funicolare. Termine visita: ore 15 circa. Costo: 12 euro compreso biglietto funicolare e villa romana. Prenotazione obbligatoria per mail info@infoverona.it o whatsapp 339 8717091.