Trekking a Verona: "La Terrasanta in riva all’Adige"

In cammino come antichi pellegrini, a piedi sulle nostre colline alla ricerca dei luoghi che ci ricordano la Terra Santa, lungo le antiche mura medievali, scopriremo insieme perché Verona veniva considerata come una Gerusalemme Minore. Visiteremo tre chiese dedicate a Maria e poco conosciute dagli stessi veronesi: Santa Maria in Organo, Santa Maria di Betlemme e Santa Maria di Nazareth).

Data e incontro: sabato 19 marzo ore 9.30, incontro a Santa Maria in Organo

Prezzo a persona: 12 euro

Prenotazione obbligatoria: cell. 347 8609991.