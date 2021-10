Trekking & rafting "sulla via della peste" con visita al Lazzaretto di Verona

Un percorso, in parte a piedi e in parte in gommone, che rievoca la macabra processione dei pestilenti inviati al Lazzaretto di Verona durante il Gran Contagio del 1630. Un itinerario facile, pianeggiante e a due passi dal centro, ma di grande interesse naturalistico e storico. Visita esclusiva alle rovine dell’antico Lazzaretto.

Durata: circa 4 ore

Contributo richiesto: 25 euro a persona

Partenza: zona Cimitero Monumentale

Sabato 16 ottobre, ore 14.

Informazioni e contatti

Prenotazione obbligatoria: Daniele Bressan (SMS o Whatsapp: 347 6437003)

Web: https://fb.me/e/2ebr6xidw.

