Trekking del Novello: camminata tra vigne, ulivi e meli ammirando il lago di Garda

Trekking facile di 15 km per chi ama il silenzio e la natura, tra i colori dell'autunno e il fantastico panorama del lago di Garda. Si camminerà tra vigne, ulivi e meli. Non mancheranno un tratto nel bosco e uno sulla spiaggia di sabbia. Percorso ad anello con partenza da Lazise. A metà percorso, sosta in cantina per un bicchiere di novello Bardolino e qualche snack.

È un percorso facile, nonostante i 15 chilometri che possono sembrare impegnativi, in quanto terminerà alle 15.30 circa, con sosta degustazione e tanti piccoli stop per le spiegazioni. Si inizierà con una breve visita storico-artistica di Lazise prima di inoltrarsi nella natura.

Appuntamento domenica 21 novembre 2021.

Informazioni e contatti

Prenotazione obbligatoria per mail: info@infoverona.it oppure whatsapp 339 8717091.