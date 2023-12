Presepi ormai ce ne sono dappertutto, ma la proposta del trekking di Natale vi permette di scoprire un zona poco conosciuta e particolarmente affascinante. 7 km immersi nella natura con un trekking ondulato nella profonda Valpantena, raggiungendo una contrada particolare dove Babbo Natale vi aspetta seduto su una panchina e dove i presepi sono parte integrante della natura, addirittura uno galleggiante allestito in una fontana.

Vi aspetta anche una Carega gigante, la visita di un Mulino quattrocentesco e del Baito dove si producevano il burro, il formaggio e la ricotta. Il percorso è adatto anche a ragazzi che amano esplorare e godere di boschi e prati. Per concludere perché non mangiare un panino gigante alla taverna di Rometta e Giulieo? Sì, avete letto bene: si tratta di un locale dove si possono mangiare in compagnia megapanini da 1,2kg a 2kg. , il tutto accompagnato da ottima birra. Naturalmente potrete farvi un selfie sotto il balcone della sfortunata Rometta.

Appuntamento il 23 dicembre ore 9.45 davanti alla Taverna Rometta e Giulieo, via Bellori 11, Lugo di Grezzana. Costo: 12 euro euro compresa entrata al Mulino e al Baito. Prenotazione obbligatoria per mail: info@infoverona.it o whatsapp 339 8717091.

Foto di Associazione Guide Ippogrifo