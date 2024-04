Trekking & foraging in vigna

Un’esperienza all’aria aperta per esplorare uno dei paesaggi più spettacolari della Valpolicella, avvolti nella bellezza dei vigneti che danno vita ai pregiati vini Serego Alighieri.

Ti accompagneremo passo passo alla scoperta del territorio, delle uve autoctone e delle tradizioni vitivinicole in un percorso ad anello che parte ed arriva alla Tenuta e si snoda attraverso uliveti e vigneti, dove sarà possibile ammirare il sapiente recupero della viticoltura terrazzata. Durante il cammino, grazie al racconto di guide esperte, impareremo inoltre ad individuare le erbe spontanee locali, a conoscerne le proprietà e i possibili usi culinari e curativi.

All’arrivo la degustazione di una selezione dei nostri vini in abbinamento a piatti del territorio, in cui il vino e le erbe selvatiche saranno ingredienti stessi. Infine, l’esperienza si concluderà con la visita del fruttaio per all’appassimento delle uve, dedicate alla produzione dei grandi vini della Valpolicella, e delle storiche cantine colme di fusti di ciliegio per l’affinamento.

Alcune note importanti: Il percorso non presenta difficoltà di esecuzione, ma si consiglia comunque la massima prudenza, in particolare se accompagnati da bambini (preghiamo di specificare l’età).

Dress code: si consiglia abbigliamento comodo, l’uso di scarpe chiuse per l’attività di trekking è obbligatorio per questioni di sicurezza.

Info & prenotazioni: +39 045 770 3622 - serego@seregoalighieri.it

Ingresso da via Giare 277 - Loc. Gargagnago, 37015 S. Ambrogio di Valpolicella