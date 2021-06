Trekking in collina: passeggiata nel verde all’eremo di San Rocchetto

Questa antica chiesetta è situata in mezzo agli ulivi in cima al monte Cavro, a due passi dalla città, nella zona nord-ovest di Verona. Sulle sue pareti è raccontata la storia della vita di San Rocco: il pellegrino che dalla Francia voleva recarsi a Roma dal papa. Lungo il cammino però scoppiò una terribile pestilenza, si fermò per prestare assistenza agli appestati ma rimase lui stesso contagiato. Per questo motivo è considerato il santo delle epidemie, del volontariato e degli ultimi.

Anche noi a piedi, come gli antichi pellegrini, dalla chiesa di San Rocco saliremo all’Eremo per poi concludere la nostra passeggiata nell’antico borgo di Quinzano, ricordando due suoi illustri cittadini del passato: l’Arcidiacono Pacifico, grande studioso, artista, architetto e inventore che visse fra l’VIII e il IX secolo e, più di mille anni dopo, l’ingegner Enrico Bernardi, inventore del motore a scoppio.

Domenica 6 giugno 2021 ore 15:

PUNTO D’INCONTRO: sulla scalinata della chiesa di San Rocco (via San Rocco).

DURATA: 2 ore e trenta.

Il percorso prevede sentieri con tratti in salita e discesa. Si consiglia di indossare scarpe comode. Dislivello: circa 200 m. Lunghezza: circa 4 km.

CONTRIBUTO: 10 euro. Il ricavato verrà interamente devoluto al Comitato di San Rocchetto (che si prende cura dell’Eremo e ne finanzia il restauro).

Informazioni e contatti

Prenotazione: inviare messaggio al numero 347 860 99 91.

