Trekking poetico al Bosco dei Poeti 

Un originale trekking poetico nel Bosco. Lo propone domenica 2 giugno, dalle 10 alle 16.30, nei suoi sentieri e giardini, il Bosco dei Poeti a Dolcè. La giornata si aprirà con una passeggiata mattutina lungo il percorso dedicato ad alcuni grandi poeti, presenti con le loro liriche conservate nelle originali casette disseminate lungo il sentiero.

Dopo il pranzo al sacco, nel pomeriggio l’evento si sposterà sul prato dei ciliegi, luogo prediletto di Alda Merini, più volte presente al Bosco dei Poeti anche in veste di componente del Comitato Scientifico. Qui i poeti intervenuti si alterneranno nella lettura dei loro componimenti, in una cornice particolarmente suggestiva.

Hanno assicurato la loro presenza Maddalena Bertolini, Stefania Bortoli, Stefano Cogo, Giuseppe Colangelo, Ombretta Costanzo, Luciano Daldoss, Mauro Dal Fior, Anna Maria Ercilli, Michele Antonio Grigato, Stefano Iori, Angelo Magro, Annachiara Marangoni, Maurizio Pedrini, Annalisa Rodeghiero, Lilia Slomp Ferrari, Ranieri Teti e Massimo Parolini. Nel corso della giornata, grazie al contributo del comandante dei Carabinieri forestali Isidoro Furlan, si effettuerà la liberazione di alcuni volatili e ricci provenienti dal Centro recupero fauna selvatica ed esotica di Terranova (Gorizia).

«Malgrado l’esondazione del torrente Ri a Peri, che nei giorni scorsi ha provocato gravi disagi e allagamenti nel territorio di Peri e Dolcè, al Bosco dei Poeti non ci siamo persi d’animo – spiega l’ideatore del progetto Lorenzo Menguzzato, – e il Bosco sarà vestito a festa per accogliere gli ospiti che vorranno celebrare in modo diverso la Festa della Repubblica, con uno sguardo alla Giornata mondiale dell’Ambiente del prossimo 5 giugno».

Il trekking poetico è realizzato in collaborazione con l’associazione Bosco dei Poeti, la rivista-Casa editrice Anterem, l’associazione La Corte dei Poeti e il Festival Mantova Poesia.

Un angolo del Bosco / foto ufficio stampa Il Bosco dei Poeti