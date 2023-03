Trek-rafting: "La via dei pestilenti e il lazzaretto di Verona"

Un percorso in parte a piedi, in parte in gommone, che rievoca la macabra processione dei pestilenti inviati al Lazzaretto di Verona durante il Gran Contagio del 1630. Un itinerario facile, pianeggiante e a due passi dal centro, ma di grande interesse naturalistico e storico. Sbarco al Lazzaretto e visita esclusiva al sito archeologico.

Prenotazione obbligatoria via SMS o Whatsapp: cell. 347 6437003

Sabato 1 aprile

Incontro 14 ingresso principale Cimitero Monumentale

Durata: circa 3 ore (di cui 1h rafting)

Prezzo: 15 euro (include guida, ingresso al Lazzaretto, caffé) + 10 euro per il Rafting