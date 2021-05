Trek in truck Lessinia: escursioni sui monti veronesi della Lessinia

Di questi tempi fare programmi sembra impossibile, ma noi invece vogliamo pensare e credere che, come la Primavera, sia tempo di manifestare entusiamo e speranza. Lo facciamo proponendovi uno dei tour in uscita per l'estate. Valorizziamo il nostro territorio portandovi a conoscere i Monti Lessini... attraverseremo a piedi il Parco Naturale con le guide ambientali di Equipe Natura Guide e ogni sera dedicheremo un pò di tempo al nostro benessere con pratiche di yoga, meditazione, rituali sotto le stelle con suoni di tamburi e campane tibetane a cura di OMeasy.

Non mancherà il buon cibo montano nei rifugi di Bar Passo Fittanze , Rifugio Bocca di Selva e Rifugio Lausen. E poi c'è il MOVING...si dorme nel camperone. Tutte le disposizioni COVID verranno rispettate (compreso nel prezzo ci sarà anche il tampone per maggior tutela 24 ore prima della partenza).

Le date sono fissate per

dal 24 al 27 Giugno 2021

dal 22 al 25 Luglio 2021

Se siete già un gruppo formato è possibile prenotare e scegliere la data più adatta a voi. Grazie a Elisa di Valfiorita Viaggi - San Pietro in Cariano che coordina e organizza con noi questo tour.

Informazioni e contatti

Per maggiori informazioni scrivete a info@valfioritaviaggi.it o contattate il numero 380 1399023.