Al Teatro Stimate di Verona lo spettacolo per famiglie "I tre porcellini"

Lo spettacolo è una rivisitazione della favola nota a tutti con musiche che passano dal rock leggero ad un accattivante stile country. Le sue melodie orecchiabili coinvolgono i bambini e proiettano i più grandi in un’atmosfera gioiosa. Tre attori quasi invisibili animano cinque pupazzi.

Cantano, ballano, saltano, corrono su una collina verde che si trasforma via via in una casa di paglia, di legno e di mattoni, in una strada di campagna e in un albero di mele. Una nonna nella storia sbagliata (o sarà lei in quella giusta e tutti gli altri fuori posto?), tre allegri porcellini e un lupo, che ha un’unica passione - quella della musica - e un’unica paura, quella dei bambini!

Appuntamento al Teatro Stimate di Verona il 14 novembre 2021 alle ore 15.30.

Biglietti: 6 euro per il biglietto ridotto e 7 per quello intero.

Informazioni e contatti

Web: https://www.fondazioneaida.it/rassegna/famiglie-a-teatro-2021-2022/.

