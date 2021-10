Le Tre Barriere allo Studio, seminario online sulle difficoltà di apprendimento

Affrontare con successo l’apprendimento e lo studio è sicuramente un desiderio ed un obiettivo di tutti gli studenti, così come è desiderio di tutti i docenti insegnare ad allievi che studiano, imparano e realizzano pienamente la loro formazione. Purtroppo, succede che alcuni studenti manifestino delle difficoltà di studio già alle elementari, che altri partano molto bene e poi si arenino e che altri invece affrontino lo studio con entusiasmo e si dimostrino studenti efficaci e brillanti.

Perché succede questo? Ron Hubbard ha colmato questa lacuna con una tecnologia che insegna come studiare. Egli ha ideato metodi efficaci che chiunque può mettere in pratica. Ha chiamato questa sua scoperta "Tecnologia di Studio". Le informazioni, in essa incluse, possono aiutare chiunque a migliorare le sue abilità di apprendimento, scoprendo quali sono le barriere all’istruzione e come superarle.

L’esperto della Tecnologia di Studio, Fabio Deriu, ha deciso di organizzare un webinar informativo gratuito dove affronterà le Tre Barriere allo Studio. Il webinar si terrà martedì 5 ottobre alle 20.30 Su Zoom.

Per iscriversi, è necessario compilare il modulo a questo link.

Per maggiori informazioni, si può scrivere a ministrivolontariitalia@gmail.com.