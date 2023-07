Imperdibile "Traviata" con Lisette Oropesa al centesimo Arena di Verona Opera Festival

In una fitta agenda che comprende in poche settimane La Scala, il Met, il Real di Madrid, i Festival di Aix e Savonlinna, sempre da protagonista, Lisette Oropesa non poteva mancare all’appuntamento del 100° Festival areniano: il soprano, premio Abbiati 2023 come miglior cantante femminile, richiesta Violetta in tutto il mondo, torna per la sua seconda e ultima Traviata giovedì 27 luglio, nell’allestimento firmato da Franco Zeffirelli con i costumi di Maurizio Millenotti, le luci di Paolo Mazzon e le coreografie di Giuseppe Picone.

Due artisti italiani apprezzati internazionalmente e particolarmente richiesti in queste parti calcano l’immenso palcoscenico nei ruoli principali: l’innamorato Alfredo è interpretato dal tenore Francesco Meli, già applaudito alla prima, e il di lui padre Giorgio Germont vede in scena il baritono veronese Simone Piazzola. Si riconfermano nei ruoli di fianco Sofia Koberidze (Flora), Francesca Maionchi (Annina), Carlo Bosi (Gastone), Giorgi Manoshvili (Dottor Grenvil), Nicolò Ceriani (Barone Douphol), Roberto Accurso (Marchese d’Obigny), Francesco Cuccia (Giuseppe) e Stefano Rinaldi Miliani (Domestico di Flora e Commissionario). Il Maestro Andrea Battistoni guida l’Orchestra della Fondazione Arena di Verona e il Coro istruito da Roberto Gabbiani mentre il Ballo coordinato da Gaetano Petrosino anima la festa del second’atto con Liudmila Konovalova, prima ballerina dell’Opera di Stato di Vienna, e Douglas Zambrano, giovane solista del Ballo areniano al suo debutto come primo ballerino in Anfiteatro. Repliche: 19 26 agosto, 9 settembre.

L’ultimo fine settimana di luglio, a metà del 100° Arena di Verona Opera Festival, è imperdibile: già venerdì 28, per la seconda rappresentazione di Nabucco di Verdi nel classico allestimento di Gianfranco de Bosio, all’apprezzato cast della prima, guidato dal baritono Amartuvshin Enkhbat e composto da Alexander Vinogradov, Matteo Mezzaro e José Maria Lo Monaco, si aggiunge Anna Pirozzi, soprano drammatico di coloratura d’eccellenza. Per la prima volta nel 100° Festival torna anche il direttore Alvise Casellati.

Info: www.arena.it

La Traviata 14.07.23 / Ennevifoto via ufficio stampa Fondazione Arena di Verona