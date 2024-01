Trattorie d'Italia - Cena a 4 mani con Arcangelo Dandini

Il futuro della tradizione: torna il 25 gennaio al Ristorante Maffei l’iniziativa “Trattorie d’Italia” che per la seconda serata vedrà ospite in piazza delle Erbe lo chef e guru della moderna cucina romana Arcangelo Dandini. Obiettivo dell’iniziativa, organizzata in collaborazione con Ambasciatori del Gusto, è quello di consentire ai veronesi di lanciarsi in un vero e proprio Grand Tour gastronomico lungo tutto lo Stivale, per scoprire e riscoprire la tradizione italiana, declinata nelle sue innumerevoli sfaccettature regionali: prodotti locali, sapori e profumi inconfondibili, ricette tramandate da generazioni e reinterpretate con maestria dagli chef delle migliori trattorie italiane. Giovedì 25 gennaio ad affiancare lo Chef Mentor del Maffei Andrea Valentinetti ci sarà Arcangelo Dandini, dal ristorante Arcangelo di Roma.

Nato nel 1962 a Rocca Priora, un piccolo paesino dei Castelli Romani, Arcangelo Dandini si autodefinisce Romano Doc ed è appassionato custode della tradizione gastronomica capitolina. Una vera e propria istituzione, che ha saputo reinterpretare i sapori della sua infanzia rilanciando a livello nazionale e internazionale la cucina romana: il suo ristorante “Arcangelo” è una meta immancabile per qualsiasi viaggio nella Città Eterna e le due sedi di “Supplizio” sono a buona ragione riconosciute come veri e propri templi della friggitoria e del cibo di strada capitolino riproposto in chiave moderna, con grande attenzione per l’assoluta qualità degli ingredienti. Ogni piatto creato dall’estro di Arcangelo Dandini racconta una storia, un aneddoto, oppure ripropone un classico di famiglia, sapientemente attualizzato come solo chi discende da cinque generazioni di ristoratori è in grado di fare.

Lo chef di Rocca Priora è la perfetta incarnazione del concept alla base dell’iniziativa: il futuro della tradizione, come spiega il Ceo di Do it Better (Gruppo che riunisce le tre insegne di ristorazione veronesi Ristorante Maffei, Amo Bistrot e Oblò Comfort Food) Luca Gambaretto. «L’idea è quella di organizzare serate uniche nel loro genere, ospitando gli chef delle migliori tavole tradizionali italiane, per creare un mix inedito tra classici e innovazione. Parlando di futuro della tradizione nessuno chef poteva essere più rappresentativo di Arcangelo Dandini, che ha saputo proporre nei suoi locali l’idea di tradizione come sinonimo di cultura e sintesi delle memorie della sua famiglia, rilette però per incontrare lo stile di vita e le esigenze attuali».

Il percorso degustazione del 25 gennaio si aprirà nell’affascinante Enoteca del Maffei, tra i resti dell’antico Campidoglio Romano. Qui gli ospiti potranno degustare un aperitivo con due entrée, una “della casa” e una proposta dallo Chef ospite. Duplice proposta anche per i primi, mentre il secondo piatto sarà un incontro tra le due tradizioni gastronomiche. Immancabile, ovviamente, il dolce. Il menù da 6 portate con vini in abbinamento sarà proposto a un prezzo decisamente accessibile, nel pieno spirito della trattoria, anche se rivista in una chiave contemporanea.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Ambasciatori del Gusto: «La nostra Associazione crede profondamente nel valore della condivisione che ritiene un’opportunità di arricchimento oltre che uno strumento di comunicazione e valorizzazione potente ed efficace. Costruire eventi come questo progetto in cui più saperi e più visioni della cucina italiana di qualità si fondono dando vita a nuove esperienze per tutti gli utenti è un esercizio che ci rende orgogliosi» commenta Gianluca De Cristofaro, direttore generale Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto.