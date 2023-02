Al Teatro Nuovo di Verona lo spettacolo "Trappola per topi"

Prezzo non disponibile

Arriva al Teatro Nuovo, dal 7 al 10 febbraio 2023 alle ore 21, questo intramontabile capolavoro entrato nel Guinness dei primati per essere rimasto in cartellone nello stesso teatro, il New Ambassadors di Londra, ininterrottamente dal 1952 fino al febbraio 2020 quando il Covid-19 costrinse i teatri alla chiusura.

«Trappola per topi ha un plot ferreo e incalzante, ed è impregnata di suspense e ironia. Nonostante l’ambientazione d’epoca e tipicamente british, il racconto e la trama – dice Giorgio Gallione – possono essere vissuti come contemporanei, senza obbligatoriamente appoggiarsi sul già visto, sugli stereotipi “kilt, pipe e tè” della Gran Bretagna non lontani dalla semplicistica visione dell’Italia “pizza e mandolino».

Informazioni e contatti: https://www.teatrostabileverona.it/event/trappola-per-topi/