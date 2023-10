"Tradizionale Bruschettata" per i #100anniinsieme

#100anniinsieme: di tradizione, di passione, di qualità e Famiglia. È con immensa gioia che annunciamo il ritorno della Tradizionale Bruschettata in occasione del centenario del Frantoio Salvagno.

Domenica 29 ottobre ti invitiamo ad unirti a noi in Frantoio, in Contrada Gazzego, 1, a Nesente: una Domenica dedicata alla produzione e alla scoperta dell'olio extra vergine di oliva in occasione della nostra 100^ Campagna Olearia.

Dalle 9 alle 16.30, avrai l'opportunità di partecipare a visite guidate che ti condurranno dalla raccolta delle olive nell'oliveto fino al profumo e alla magia della lavorazione nei nostri due frantoi, dove potrai ammirare sia il metodo tradizionale che quello a ciclo continuo, scoprendo i segreti di 100 anni di produzione. E per coronare questa esperienza unica, una degustazione dell’olio extra vergine di oliva 2023, quello del Centenario.

Non c'è bisogno di prenotare: l'accesso alla manifestazione è completamente gratuito e aperto a tutti, comprese le persone con disabilità. Vogliamo condividere con te e con chiunque vorrai invitare la nostra gioia e gratitudine per questo importante traguardo raggiunto. Non vediamo l'ora di accoglierti nel nostro Frantoio per festeggiare insieme.

La Tradizionale Bruschettata dei #100anniinsieme è un'occasione unica per trascorrere una giornata all'insegna della tradizione, della famiglia e della qualità tra sorrisi, profumi, colori e cultura.