Tour Valpolicella classica e parco naturale della Lessinia

Fantastico tour che comprende la zona della Valpolicella classica e il Parco Naturale della Lessinia, uno splendido altopiano immerso tra boschi e pascoli dove essere a completo contatto con la natura per un un giorno. Il tour comprende una visita in caseificio con degustazione di formaggi locali, un pranzo in agriturismo in quota o malga, una semplice passeggiata di circa 25 minuti per raggiungere il rifugio e ammirare le catene montuose confinanti nonché fare una piacevole pausa.

Emozionante la visita al più grande ponte naturale d’Europa, il ponte di Veja e poter ammirare una delle fortificazioni di Verona del settore sinistro dell’Adige il forte di Monte Tesoro (inizo costruzione 1906). Durante l’escursione sarà facile sentire il fischio delle marmotte e con un po di fortuna riuscire a vederle, per i più attenti sarà possibile anche ammirare qualche esemplare di cervo o capriolo.