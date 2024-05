Tour guidato immersivo in centro a Verona accompagnato da un angelo

Alle 16 si svolge il tour in italiano e alle 19 si svolge in inglese

Esplora Verona come mai prima d'ora con un tour esclusivo guidato da un angelo carico di storie inedite da condividere. Avvolgiti nel tuo mantello e intraprendi un viaggio attraverso i luoghi più iconici della città, dove ogni suono cobra vita grazie alle cuffie con cancellazione del rumore. Scopri Verona in una nuova luce mentre esplori i suoi segreti in compagnia della nostra affascinante guida. Questo non è soltanto un tour, ma un'esperienza immersiva pronta ad essere svelata.

Durante il nostro viaggio indosserete cuffie audio di alta qualità che vi permetteranno di immergervi completamente nell'atmosfera dei luoghi che visiteremo. Il personaggio misterioso vi guiderà attraverso i monumenti più iconici della città come la Torre dei Lamberti in Piazza delle Erbe, gli Archi Scaligeri, la Cattedrale di Sant'Anastasia, il Ponte Pietra e il Duomo. È un tour perfetto per famiglie, amici, coppie romantiche, studenti, nonni, aziende, turisti e residenti.

Età da 0 a 100 anni, massimo 20 persone per gruppo. Il tour è adatto anche a persone con disabilità e bambini in passeggino.