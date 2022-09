Fa tappa a Verona il tour elettorale del fotogiornalista Giorgio Bianchi

Fa tappa a Verona, giovedì 15 settembre, il tour di Giorgio Bianchi, il fotografo documentarista si è occupato a lungo della questione Donbass ed è candidato al parlamento per Italia Sovrana e Popolare. A partire dalle 16.30, al Caffè Liston 12 (piazza Bra), l’appuntamento sarà , oltre che con lo stesso Bianchi, con Lucia Marta Nardo, Adriano Longo, Simone Dalla Vecchia, Nicola Degani e Massimo Demori.

Quello di Giorgio Bianchi è un percorso di ascolto che, partito dalla Sicilia si è dipanato in tutta Italia allo scopo di comprendere davvero, stando in mezzo alle persone, quali siano le loro necessità per trovare quelle risposte che la politica ha sempre omesso di dare.