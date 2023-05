A Prun è in arrivo la nuova edizione del "Tour del Palato"

Una passeggiata enogastronomica nei sentieri in mezzo alla natura, che permette di riscoprire la qualità del cibo, i sapori, i profumi del nostro territorio e il buon vino della Valpolicella.

SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI A VERONA E IN PROVINCIA: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL 2023

Un’occasione per scoprire e conoscere un patrimonio di inestimabile valore “le cave storiche” della pietra di Prun. Gran parte del ricavato dell’evento andrà a finanziare il progetto di recupero delle Cave di Prun.

ALL’ARRIVO LA FESTA CONTINUA CON IL CONCERTO DEL GRUPPO “LATO A” in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Negrar.

PERCORSO:

9 KM circa, livello medio, su sentieri nel bosco e piccole parti di strada comunale.

SI CONSIGLIANO

scarpe da trekking, abbigliamento adeguato per escursioni naturalistiche

È SCONSIGLIATO UTILIZZARE IL PASSEGGINO

RITROVO E PARTENZA: Campo Sportivo di Prun in via Sattarine dalle ore 9.00 alle 12.00 a gruppi scaglionati nei vari orari assegnati, accompagnati da una guida.



INFORMAZIONI: info@prun.it. Nel sito www.prun.it. PAGINA FACEBOOK Magnalonga di Prun.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:?Inviare mail a info@prun.it o WhatsApp al numero 347 8893912 per conferma disponibilità posti e per assegnazione orario di partenza.?Solo successivamente effettuare il bonifico bancario intestato a “Associazione La Malga”?IBAN: IT 96 083 15 59601 0000 00080019 di Valpolicella Benaco Banca -filiale di Negrar- Causale: Quota iscrizione “Tour del Palato” per …. (indicare numero adulti e numero ridotti, e il nome di chi effettua la prenotazione)?.

COSTO:

ADULTI 35 euro

RIDOTTI (dai 6 ai 17 anni) 16 euro

GRATUITI i bambini fino a 5 anni (comunicare al momento dell'iscrizione)