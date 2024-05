Dalle ore 9 A.M. in poi

Il 2 giugno 2024 a Prun di Negrar sulle colline della Valpolicella, un paese con un bene di inestimabile valore per la comunità: le cave storiche in galleria di Pietra di Prun si svolgerà il “Tour del Palato” - in giro gustando sui sentieri della pietra”.

L’iniziativa vuole essere l'occasione per promuovere il nostro ambiente, sostenere la sua valorizzazione e incoraggiare la fruizione del territorio collinare della Valpolicella. Iniziativa realizzata anche con il contributo della Regione del Veneto, ai sensi della Legge Regionale 3 agosto 2021, n. 25.

Si tratta di una camminata guidata da esperti del luogo, di circa 8 km lungo sentieri caratteristici, riqualificati e riaperti al pubblico che permette di assaporare piatti tipici realizzati con prodotti di qualità di piccoli produttori locali, accompagnati dai vini della Valpolicella. Si parte a gruppi dalle ore 9.00 alle 12.00, dal campo sportivo di Prun. é importante prenotare l'orario di partenza. In questa occasione verranno visitate con la guida speciale di una geologa, le cave storiche , dove l’estrazione è cessata nel 1956 lasciando un patrimonio paesaggistico e culturale da conoscere, una “cattedrale” di gallerie scavate a mano nel fronte della collina a testimonianza di una archeologia industriale molto suggestiva.

Nelle tappe di degustazione verranno utilizzate le stoviglie a noleggio, limitando così l’uso della plastica. L’evento si concluderà con laboratori didattici per i bambini condotti dall’Associazione genitori “Ponte sul Vaio” e un’ottima musica dal vivo che allieterà la serata. I piccoli centri di collina si stanno spopolando, noi crediamo che sia importante avvicinarsi agli interessi di più persone per portarle a rivalutare i piccoli borghi con particolare attenzione alle iniziative che promuovono la pratica motoria e sportiva, non solo come opportunità di valorizzazione culturale e turistica del territorio, ma anche come strumento di promozione di un rapporto armonico e salutare con l’ambiente.

Per informazioni: info@prun.it